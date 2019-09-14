https://static.news.ru/photo/34ed854e-d6c5-11e9-aac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства. С такой инициативой он обратился к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому.

Невозможно вернуть Крым. Невозможно вернуть Донбасс после того, как там убили людей. Это нужно новой украинской власти признать и двигаться дальше. Крым пора им забыть, — заявил он в интервью РИА Новости .

Он призвал Зеленского провести референдум, отметив при этом, что на Украине должны быть предоставлены гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и национальных меньшинств.

Ранее украинский лидер заявил, что страна должна «завершить войну и вернуть свои территории». Он отметил, что единственный путь к этому — дипломатия, писал News.ru.