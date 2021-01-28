В Крыму Зеленского призвали отказаться от пустословия

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить обманывать свой народ насчёт якобы возможного возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию. Об этом заявил глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
По его словам, пустословие не красит Зеленского,
Президент Украины ранее назвал уход Крыма из состава Украины страшной ошибкой, которую нужно исправить.
Относительно ошибки, господин Зеленский, она как раз в 2014 году была исправлена. Причем исправлена окончательно — Крым вернулся обратно на свою историческую родину, ибо по досадной ошибке находился долгие годы на чужбине в составе украинского государства, — отметил Гемпель.
Он назвал упомянутый Зеленским саммит «Крымской платформы» политическим миражом и призвал Киев «начать курс на сближение с братской Россией».
Ранее NEWS.ru сообщал, что дипломатами на Украине становятся неудавшиеся комики. Так сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что России в любом случае придётся вернуть полуостров. Он назвал подобные заявления смехотворными, которые рассчитаны на привлечение средств иностранных спонсоров.