В Крыму Зеленского призвали отказаться от пустословия

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Мексика выходит на третье место по числу жертв коронавирусной инфекции в мире. По данным Минздрава, в минувший четверг в стране было зарегистрировано 1506 смертей, общее их число достигло 155 145.

Эксперты полагают, что показатели занижены, что объясняется низким уровнем тестирования среди населения. Предполагается, что реально число жертв COVID может достигать 195 тысяч, пишет «Интерфакс». Число заболевших в Мексике, по последним...