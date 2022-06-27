В Крыму призвали не купаться в море из-за погоды Роспотребнадзор не рекомендовал купаться в море в Крыму в связи с подтоплениями

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Купаться в море не рекомендовано на Южном берегу Крыма, рассказала ТАСС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. По её словам, из-за ливневых дождей качество морской воды может не отвечать нормативным показателям.

Мониторинг морской воды проходит в обычном режиме в контрольных точках. По результатам принимаются соответствующие меры. Как правило, когда идут ливневые дожди, мы не рекомендуем населению купаться ввиду того, что качество морской воды может не отвечать необходимым требованиям, и температура воды 13 градусов, — сообщила Пеньковская.

Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что непогода в Крыму не сказалась на туристической инфраструктуре.

Ливни в Крыму начались в ночь на 26 июня. В некоторых районах полуострова выпало до половины месячной нормы осадков. Дожди с того момента так и не прекратились, возникло несколько подтоплений, непогода повредила два моста. В Симферополе и районе, а также в Белогорском районе введен режим ЧС.