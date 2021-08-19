В Крыму попросили Зеленского перестать «рычать» на Россию

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс попросил президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик выразил готовность продемонстрировать Зеленскому, как выглядят следственные изоляторы в Крыму, и предоставить в безвременное пользование лучшие камеры.

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, — сказал Фикс.

Он отметил, что нельзя «поднимать руку и рычать на Крым, крымчан и на Россию». По его словам, тех, кто желает зла и создаёт проблемы, крымчане готовы принять в СИЗО.

Фикс рассказал, что в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает «без камня за пазухой и агрессии».

Ранее Зеленский заявил, что в Крыму «с радостью» примут украинскую власть. По его словам, именно с ней полуостров вернётся к жизни. Однако он также добавил, что физически вернуть под контроль Украине территорию Крыма пока сложнее, чем «завоевать мозги» его жителей.

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав РФ.