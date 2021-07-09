В Крыму отреагировали на предложение Киева по депортации россиян

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на план Киева по депортации граждан России с полуострова, сообщает РИА Новости.

Киевские политики продолжают поражать своим чудовищным цинизмом и ненавистью к Крыму и крымчанам. Наши, так называемые, коллеги дошли до крайней черты, — заявил Гемпель.

Он подчеркнул, что подобные сценарии высказывают исключительно неадекватные политики, позорящие свой народ. Гемпель также успокоил крымчан, заявив, что им сейчас нечего боятся.

Вице-премьер Украины Алексей Резников рассказал о планах Украины в случае возвращения Крыма. По его словам, оттуда будут выгнаны 500 тысяч россиян, приехавших на полуостров после 2014 года.

Сенатор Алексей Пушков назвал это заявление политической клоунадой. Он подчеркнул, что в Киеве не объяснили как собираются «вернуть Крым», оставляют возможные решения этого вопроса в стороне. Пушков подчеркнул, что высказывания украинских политиков становятся похожими на бессмысленный фарс, поскольку они считают, что Крым вернётся в состав Украины «сам по себе».