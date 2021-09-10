Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Крым останется российским навсегда и ни одной стране мира не под силам изменить это, сообщает РИА Новости. Так власти отреагировали на ранее озвученные предположения о том, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена сыграет важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма.

Подобные заявления больше всего напоминают слова Остапа Бендера, произнесённые им на известном собрании «Союза меча и орала» о том, что «заграница нам поможет», — сравнил Молохов.

По его словам, Киеву не стоит напрасно «уповать на помощь своих заокеанских хозяев».

Как известно, вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее отмечал, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также тесные контакты между президентами двух стран показали, что Вашингтон начнет играть важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма.

Зеленский вернулся с «пустыми руками» после переговоров с главой Белого дома Джо Байденом. Об этом заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко. Он отметил, что хотя визит украинской делегации в Вашингтон и встреча на высшем уровне — это хороший сигнал, но Киеву никаких надежд на попадание в «клуб» НАТО не дали.