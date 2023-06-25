В Крыму оценили слова Обамы о жителях полуострова Константинов: подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что за возвращение в Россию всегда выступало большинство жителей полуострова, передает РИА Новости. Так парламентарий прокомментировал слова бывшего американского президента Барака Обамы о том, что многие русскоговорящие жители полуострова поддерживали идею его воссоединения с Россией в 2014 году.

Я хотел бы поправить Обаму. У нас не некоторые люди поддерживали Россию, а подавляющее большинство крымчан всегда тяготели к возвращению в Россию, — сказал Константинов.

Председатель крымского законодательного органа отметил, что американские президенты, когда уходят на пенсию, «начинают рассуждать очень даже близко к здравомыслию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь заявил, что в словах Обамы о том, что крымчане поддержали присоединение к РФ, есть «рациональное зерно». Представитель Кремля добавил, что на Украине действительно была фракция поддержки России.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь раскритиковал слова экс-президента США. По мнению Подоляка, пора прекратить «придумывать оправдания».