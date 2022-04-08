В Крыму обвинили в нацизме украинского посла в ФРГ

Высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника о русских возмутительны и свидетельствуют о проникновении нацизма в дипломатический корпус Киева, заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его мнению, таким людям не место в дипломатии и в цивилизованном обществе.

Нацизм проник в дипломатический корпус Украины, который, в лице Мельника, реализовывает самую мерзкую политику, направленную на разжигание вражды и ненависти, обнуляет дипломатические общечеловеческие основы миропорядка, — сказал парламентарий.

Депутат также выразил удивление тем, что украинского посла «до сих пор терпят» в Европе и особенно в Германии, учитывая вынесенный ей «суровый урок» после Второй мировой войны.

Ранее Мельник в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что не делит русских на хороших и плохих, для него все русские — враги. Читатели издания сочли его слова чрезмерно русофобскими. В комментариях к интервью он и написали о недопустимости разжигания ненависти по национальному признаку.