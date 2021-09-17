Комично: в Крыму высмеяли санкции Украины из-за выборов

Решение Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории российского полуострова является комичным, сообщил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Ранее СНБО Украины принял решение ввести меры в отношении организаторов избирательного процесса на выборах в Госдуму «в Крыму и Донбассе», несмотря на то что на территории Донбасса выборы не проводятся.

Все подобные решения как минимум комичные. Судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, — то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир, — сказал Бобков.

Парламентарий уверил, что решение киевских властей никак не скажется на жизни организаторов выборов. По его словам, в Крыму они проходили по всем канонам избирательного права.

На выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу были получены 1 267 594 голосов. Также на довыборах в Мосгордуму по двум округам были получены 48 940 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве — 9292 голоса.

Голосование продлится до 19 сентября, в онлайн-форме оно проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Всего используют сервис дистанционного голосования в Москве 2 014 765 человек.

Накануне секретарь Совбеза Алексей Данилов в ходе брифинга сообщил о том, что Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции в отношении организаторов избирательного процесса в Госдуму в Крыму и для жителей самопровозглашённых республик Донбасса. Ограничительные меры касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей.