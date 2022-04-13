18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Мир

В Крыму допустили проведение референдума на юге Украины

09:04, 13 апреля 2022
В Крыму допустили проведение референдума на юге Украины Георгий Мурадов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В южных регионах Украины, перешедших под контроль российских войск в ходе спецоперации, возможно проведение референдума. Люди, которые там проживают, имеют право на самоопределение, сказал РИА Новости постпред Крыма при президенте России вице-премьер республики Георгий Мурадов.

Волеизъявление народа, безусловно, в нормальном обществе всегда фиксируется демократическими процедурами, например, такими как референдум, который был проведён в 2014 году в Крыму. Только эти процедуры, на мой взгляд, и могут определить окончательную позицию людей относительно своего будущего. Население имеет право на самоопределение, — заявил он.

Мурадов отметил, что возвращение юга Украины под контроль националистов грозит катастрофой и репрессиями местному населению, а также возобновлением угроз для безопасности Крыма. По его словам, Россия должна довести денацификацию Украины до конца или же защитить южные территории от нацистов каким-либо иным способом. При этом постпред подчеркнул, что окончательное слово за народом. Он также заявил о готовности Крыма помогать югу Украины и делиться своим опытом. 

Ранее Мурадов рассказал, что в южных областях Украины создаются новые военно-гражданские администрации, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, а население всё шире использует при расчётах рубли. Он назвал это шагами в верном направлении и напомнил, что юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео