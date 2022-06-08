В Крым прибыл первый поезд с зерном из Мелитополя

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым, сообщил ТАСС советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. В пресс-службе севастопольской таможни также подтвердили, что зерно пришло в город.

Первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым. Торговый маршрут проложен, — сказал Крючков.

Ранее сообщалось, что со станции Мелитополь в Крым отправлена первая партия зерна. Состав состоит из 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что партия была отправлена с мелитопольского элеватора, несмотря на сложности.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что Россия открыла автомобильное сообщение в Крым через материковую часть. Он также отметил, что были созданы условия для возобновление движения железнодорожного транспорта между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом.