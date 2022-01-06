В Казахстане выявили взрывной рост заболеваемости COVID на фоне протестов

Минздрав Казахстана зафиксировал всплеск заболеваемости коронавирусом на фоне проходящих по всей стране протестов. Резкий рост выявленных случаев болезни отмечается, среди прочих городов, в Алма-Ате, Нур-Султане и Чимкенте, сообщается на сайте ведомства. Подробности и точные цифры на данный момент не приводятся.

В ведомстве также уточнили, что растёт и количество вакцинированных. Всё это происходит на фоне продолжающих беспорядков в стране.

Также в республике выявлены и первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Штамм был обнаружен в семи образцах в Алма-Ате и в одном в Нур-Султане. Медики напомнили об особой заразности нового штамма. Попадая в верхние дыхательные пути, он начинает размножаться в 70 раз быстрее, чем предыдущий штамм «дельта».

Ранее стало известно, что в ходе столкновений в Алма-Ате погибли по меньшей мере 18 сотрудников правоохранительных органов, ещё 748 были ранены. По неподтверждённым данным, были найдены обезглавленные тела трёх человек. Выясняется принадлежность погибших к силовым структурам.

В начале января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.