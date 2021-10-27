В круге 16-м: Азиатско-тихоокеанские страны не договорятся никогда

Главы 18-ти стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду проводят 16-й по счёту Восточноазиатский саммит (ВАС), который даже с поправками на дипломатические манеры сложно назвать тихим. За одним столом собираются лидеры как мощнейших держав региона и мира — США, Китая, России, Японии, — так и составляющих объединение АСЕАН десяти стран меньшего калибра, которые имеют, тем не менее, дерзость отстаивать собственные интересы в АТР перед гигантами. Участники встречи разделены не только тихоокеанскими просторами, но и отношением к практически всем вопросам повестки: правам человека, статусу Тайваня, территориальному и водному размежеванию, и даже таким общечеловеческим, казалось бы, проблемам как климат и COVID-19.

Страны-участники сегодняшней встречи создают 60% глобального продукта и в них проживает более половины населения планеты. И по многочисленности и сложности противоречий, как двусторонних, так и многосторонних, АТР сегодня представляет собой самый проблемный регион планеты. Поэтому лозунг 16-го саммита «Мы заботимся, мы готовимся, мы процветаем» звучит в лучшем случае как благое пожелание, а в худшем — как насмешка над реальным положением дел.

Кони бегают по кругу

Что самое тревожное — нет никаких признаков того, что напряжённость по периметру Тихого океана будет спадать в обозримом будущем. Всё свидетельствует как раз об обратном. Объявленное в сентябре 2021 года создание военно-политического союза США, Австралии и Великобритании AUKUS вызвало в Пекине (и не только там) оправданные опасения, что новый блок целенаправленно будет подрывать китайские интересы в омывающих восточную Азию морях. Пекин, разумеется, смотреть на это с конфуцианским отстранением не собирается.

Так, в среду Китай в очередной раз заявил, что Тайвань является частью Китая.

КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тайвань не имеет права вступать в ООН, — заявил представитель Управления по делам Тайваня в Пекине Ма Сяогуан.

2021 Katherine Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сюда можно добавить бесконечные двусторонние территориальные споры между Китаем и Вьетнамом, КНР и Индией, антагонизм между Пекином и Тайбеем, внутренние неурядицы в Мьянме. И в 2021 году всё это густо приправлено проблемами, вызванными пандемией коронавируса.

Сегодняшний восточноазиатский саммит проходит параллельно с трёхдневным саммитом стран-участниц АСЕАН. Это объединение представляет собой подмножество стран АТР, поэтому их лидеры в среду общаются со своими коллегами одновременно в рамках двух формально отдельных, но по сути взаимосвязанных, мероприятий.

Изначально было понятно, что основные перепалки разразятся между президентом США Джо Байденом и представляющим на этой встрече Китай премьер-министром Ли Кецаном. Американские президенты с 2017 года игнорировали участие в саммитах стран АТР, что придаёт нынешней видеоконференции отдельную свежесть.

При Дональде Трампе американо-китайские отношения опустились до самого низкого уровня за десятилетия — именно тогда США впервые официально объявили Китай главным геополитическим противником (отодвинув Россию на вторые роли на глобальной шахматной доске).

Стоит отметить, что настрой на сдерживание Пекина администрация Байдена унаследовала от республиканцев в полной мере. Ранее на этой неделе президент-демократ объявил, что США твёрдо поддерживают независимость Тайваня и его право на самооборону в случае, если Пекин решит вернуть остров на родину военной силой.

Байден идёт на эту встречу хорошо подготовленным: он накануне объявил, что США выделяют $100 млн на различные азиатско-тихоокеанские (и шире, индо-тихоокеанские) программы, цель которых в Вашингтоне и не скрывают — сбалансировать непрерывно растущее влияние Пекина в регионе. Эти деньги пойдут на различные инициативы в области климатического регулирования, образования, экономики, здравоохранения.

Джо Байден Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Входящие, оставьте упованья

Ждать от 16-го ВАС каких-то прорывов не приходится уже потому, что вся история этих встреч доказала — страны Восточной Азии всегда играли и будут играть по собственным партитурам, очень мало заботясь о том, чтобы звучать как единый оркестр, рассказал NEWS.ru эксперт по Дальнему Востоку Василий Кашин.

Именно декларативность этих встреч, отсутствие на них какого-либо реального прогресса и является объяснением, почему США и Россия долгое время игнорировали саммиты ВАС. При этом роль самого региона в мировых делах постоянно растёт, и находящиеся там страны начинают сколачивать неформальные блоки, часто противостоящие друг другу. Василий Кашин старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Однако в отличие от евроатлантического пространства, где система военно-политических союзов жёстко формализована, в Азии такие альянсы представляют собой скорее клубы по интересам, члены которых часто отрицают своё в них участие, подчёркивает политолог. Особенно такой политике придерживаются в Пекине, чтобы не вызвать ни себя критику в гегемонизме, борьба с которым китайской Компартией была некогда объявлена главной задачей.

Боязнь обвинений в навязывании своей воли младшим партнёрам является серьёзным ограничителем для развития сотрудничества в АТР. Ни одна из стран региона, за исключением разве Австралии, не желает «класть все яйца в одну корзину» и ведёт многовекторную политику. Даже формальные союзники США воздерживаются от каких-то антикитайских шагов, — напоминает Кашин.

В целом же, и сам сегодняшний саммит можно рассматривать как разминку к открывающемуся на следующей неделе в Глазго всемирному форуму по вопросам изменения климата. На нём участники конференции снова встретятся за общим столом (в том числе в реальном, а не видео- формате). И так же, как от переговоров по тематике АТР никто не ожидает особых прорывов, многие наблюдатели прогнозируют и провал СОР-26.