В Кремле заявили, что введение санкций США не зависит от Байдена

Ряд анонсированных США новых санкций в отношении России являются кодифицированными, их применение уже не зависит от позиции президента страны Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

По мнению Пескова, в Кремле знают, что США могут ввести новые санкции в отношении России. Российская сторона анализирует ситуацию о том, какие могут быть ограничительные меры со стороны США.

В плане своих санкционных устремлений и такой санкционной зависимости Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость, — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что Кремль пока не видит повода для исключения США из списка недружественных стран. Необходимо дождаться имплементации решений президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по итогам саммита в Женеве. Обе стороны неоднократно утверждали о желании добиться предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях.