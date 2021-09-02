В Кремле заявили, что странам Прибалтики не надо бояться Россию

У прибалтийских стран нет оснований опасаться действий России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его мнению, страх, который испытывают Эстония, Латвия и Литва, не обоснован.

Россия настроена на конструктивное взаимодействие, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ. Такое мнение высказал американский обозреватель Себастьен Роблин.

Он пояснил , что для НАТО может стать «ахиллесовой пятой» проход войск России через Сувалкский коридор. Участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль он назвал «брешью». При этом подобный сценарий считает маловероятным.

Сувалкский коридор, по его мнению, может быть атакован с нескольких направлений. Это позволит перерезать отправленные на помощь колонны войск НАТО.

Обозреватель добавил, что Североатлантическому альянсу следует разместить дополнительные войска в Сувалкском коридоре, чтобы укрепить его обороноспособность, тем самым снизив риск разрушительной войны с Россией.