В Кремле заявили, что странам Прибалтики не надо бояться Россию

У прибалтийских стран нет оснований опасаться действий России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его мнению, страх, который испытывают Эстония, Латвия и Литва, не обоснован.
Россия настроена на конструктивное взаимодействие, — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ. Такое мнение высказал американский обозреватель Себастьен Роблин.
Он пояснил, что для НАТО может стать «ахиллесовой пятой» проход войск России через Сувалкский коридор. Участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль он назвал «брешью». При этом подобный сценарий считает маловероятным.
Сувалкский коридор, по его мнению, может быть атакован с нескольких направлений. Это позволит перерезать отправленные на помощь колонны войск НАТО.
Обозреватель добавил, что Североатлантическому альянсу следует разместить дополнительные войска в Сувалкском коридоре, чтобы укрепить его обороноспособность, тем самым снизив риск разрушительной войны с Россией.