В Кремле заявили, что спецлужбы России следят за ситуацией в Афганистане

Ситуация в Афганистане непрерывно отслеживается российскими спецслужбами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Сейчас спецслужбы работают и днём, и ночью, отслеживая ситуацию в Афганистане, прогнозируя возможные варианты развития, — цитирует его агентство.

Песков добавил, что затрудняется ответить, какова угроза распространения терактов за пределы Афганистана. По его словам, новых операций по вывозу людей из Кабула Москвой не планируется, но всё будет зависеть от развития ситуации.

Также Песков подчеркнул, что Владимир Путин не планирует публичных обращений в связи с ситуацией в Афганистане, так как Россия не участвовала в действиях западной коалиции в этой стране.

Ранее стало известно, что вывод войск из Афганистана должен завершиться до 31 августа. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече «Большой семёрки». Однако хозяин Белого дома не исключил и продления миссии США.