В Кремле заявили, что решений о продаже СПГ за рубли не принималось

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Газовоз CYGNUS PASSAGE в Охотском море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений и указов по поводу продажи сжиженного природного газа за рубли на данный момент нет, сообщает РИА Новости. Так он прокомментировал мнение, высказанное одним из представителей «Газпрома», о том, что СПГ также должен продаваться за рубли.

Пока никаких решений на этот счет не принималось и никаких подготовленных указов на этот счет нет, — сказал Песков.

Накануне замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус предложил перевести на рубли оплату сжиженного природного газа для недружественных стран. Выступая в Госдуме, он заявил, что разработка и внедрение контрсанкционных мер приобретает все более важное стратегическое значение для страны и распространение расчетов в рублях на сегмент СПГ следовало бы только приветствовать.

Ранее президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.