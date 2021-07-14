В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами

Россия выступает категорически против политизации вопроса вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Москва не согласна с обвинениями главы МИД Германии Хайко Мааса в адрес РФ и Китая в политизации поставок вакцин.

Мы категорически не согласны с такой формулировкой, — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и Китай широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его мнению, подобными действиями оба государства хотели предъявить ряду стран свои политические требования. Маас считает, что такие меры следует отвергнуть. При этом конкретных примеров «вакцинной дипломатии» России и Китая глава МИД Германии не привёл.