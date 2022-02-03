В Кремле высказались об отправке дополнительных войск США в Европу

Обеспокоенность России по поводу решения США об отправке дополнительных сил в Европу абсолютно понятна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, также объяснимы любые меры со стороны РФ для обеспечения своей безопасности: решение США направить войска в Восточную Европу ведёт к усилению напряжённости, сообщает ТАСС.
Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию, а напротив, их действия ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться, — сказал Песков.
Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Переброска пройдёт в ближайшие дни. Это развёртывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за «военных действий» России вблизи Украины.
США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Кроме того, 8,5 тысячи американских военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Североатлантического альянса.