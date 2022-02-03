В Кремле высказались об отправке дополнительных войск США в Европу

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В четверг, 3 февраля, ушёл из жизни бывший президент Греции Христос Сартзетакис, передаёт агентство AMHA. Ему было 93 года. Сартзетакис был главой Греции с 1985 по 1990 год.

Отмечается, что политик находился в госпитале с декабря 2021 года, у него была острая дыхательная недостаточность. Христос Сартзетакис получил известность благодаря участию в расследовании убийства левого депутата Григориса Ламбракиса в...