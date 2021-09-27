В Кремле отказались комментировать идею использования США российских баз

В Кремле не комментируют публикации о желании США использовать российские базы в Центральной Азии после ухода американских войск из Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Я оставлю без ответа ваш вопрос, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующую просьбу журналиста.

Ранее газета WSJ со ссылкой на источники в структурах американской исполнительной власти заявила, что российские военные базы в Центральной Азии могут пригодиться Пентагону. Эту тему даже якобы обсуждали глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли и начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

В ответ группа американских сенаторов-республиканцев потребовала от администрации президента США Джо Байдена объяснений касательно планов использовать российские военные базы. Они обеспокоены тем, что Белый дом ведёт переговоры о доступе к российским базам и самой возможности военного сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом. По их мнению, Москва не будет способствовать достижению целей Вашингтона по этому вопросу.