В Кремле высказались о саммите «Крымская платформа»

Москва оценивает киевский саммит «Крымская платформа» как недружественный по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма, — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Россия не планирует реагировать на 30-ю годовщину независимости Украины. Президент РФ Владимир Путин не готовит каких-либо заявлений по этому поводу.

Также Песков отреагировал на санкции Киева против российских медиа. По его мнению, подобные меры являются ещё одним шагом на пути удушения свободы слова на Украине.

Саммит «Крымская платформа» начался 23 августа. По словам главы МИД страны Дмитрия Кулебы, в нём примут участие представители свыше 40 стран и международных организаций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на киевском саммите «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы».

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.