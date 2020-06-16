В Кремле внимательно наблюдают за конфликтом КНДР и Южной Кореи

https://static.news.ru/photo/849f9252-afba-11ea-860f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Происходящее на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность в Кремле, где внимательно наблюдают за развитием ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона призывает КНДР и Южную Корею проявить сдержанность.

В настоящий момент каких-то конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высоком или высшем уровне нет, — добавил он, отвечая на вопрос о том, планирует ли Владимир Путин провести телефонные переговоры по этой теме, а также намерена ли Россия оказать содействие возобновлению контактов между сторонами.

Ранее NEWS.ru писал, что власти КНДР подтвердили информацию о подрыве межкорейского офиса связи, который расположен в городе Кэсон. Соответствующее заявление было озвучено в эфире Центрального телевидения республики. Глава южнокорейского Министерства объединения, курирующего связи с КНДР, Ким Ён Чхоль, комментируя случившееся, сообщил, что инцидент произошёл в 14:59 (08:59 мск). При этом он отметил, что такой шаг был «в целом ожидаем».

В ночь на 16 июня в Генштабе Корейской народной армии заявили о возможном введении войск в демилитаризованные зоны. Армия выразила готовность исполнить любое решение партии и правительства, касающееся превращения фронта в крепость и дальнейшего укрепления военной настороженности в отношении Юга. В Генштабе уточнили, что было мнение отдела ЦК партии по делам единого фронта и отделов, курирующих вопросы с противниками.

Обострение отношений между КНДР и Республикой Корея наступило из-за того, что активисты антисеверокорейских организаций из Южной Кореи стали перебрасывать на надувных баллонах агитационные листовки в КНДР. В Пхеньяне пообещали возмездие.

Ранее МИД КНДР порекомендовал политикам в Южной Корее перестать вести бессмысленные разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. В КНДР считают, что власти Южной Кореи не обладают квалификацией и влиянием, чтобы быть посредником между КНДР и США по вопросам отношений, кроме того, в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном не нужна третья сторона.