В Кремле уточнили, когда проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ Песков заявил, что прожиточный минимум и МРОТ будут проиндексированы в июне

Администрация президента России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Прожиточный минимум (ПМ) и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут проиндексированы в июне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Он указал, что показатели взаимосвязаны, поэтому их повышение должно произойти одновременно.

Там, действительно, там 1 июня, потому что ПМ и МРОТ, они одновременно должны, они не могут по отдельности, — объяснил Песков, отвечая на вопрос журналистов, уточнивших даты реализации.

Накануне президент России Владимир Путин предложил на 10% проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам. Он также объявил об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 10% с 1 июня и 1 июля соответственно и выдвинул идею проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов. Глава государства напомнил, что с 1 января этого года выплаты уже были проиндексированы на 8,6%.

Экономист Юрий Ершов ФБА «Экономика сегодня» ранее сообщил, что индекcация МРОТ и пенсий на 10%, которую согласовали в правительстве России, коснётся более 50 млн россиян. Он объяснил, что из-за санкций цены выросли почти во всех секторах торговли и граждан нужно было поддержать как можно быстрее.