«В Кремле такой нет»: Лукашенко о том, как угощал икрой Путина и Алиева Лукашенко рассказал, что подарил баночки с черной икрой Путину и Алиеву

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения национальной биотехнологической корпорации вспомнил, как угощал черной икрой российского и азербайджанского коллег Владимира Путина и Ильхама Алиева. По его словам, в Москве думают, что белорусы не сами произвели эту продукцию, а лишь купили и упаковали. Лукашенко отметил, что Путин удивился, что в Белоруссии производят такую икру.

Семья под Минском в бассейнах выращивает осетровых и получают черную икру. Я у них если кому баночку подарить сувенирную [беру]. И все удивляются. Ильхаму Алиеву или Путину я специально [дарю]. Думают, что это мы купили, упаковали и прочее. Я говорю: «Попробуй, в Кремле такой нет». Удивляется [Путин], что мы можем производить такую икру. Почему это не делать, не знаю <...>. Если мы освоили эти технологии, — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подарил Путину хрустальные бокалы производства белорусского стеклозавода и корзину с белорусскими продуктами. Подарок российскому президенту был вручён в ходе визита белорусского лидера в Санкт-Петербург.