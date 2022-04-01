В Кремле сообщили, что Shell не сможет покупать газ у РФ

Издержки антироссийской политики Великобритании не позволят компании Shell покупать газ у России. Такое мнение высказал пресс-руководитель президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки! — заявил Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал санкции, которые Великобритания ввела в отношении Газпробанка, что не позволяет британской компании покупать российский газ за рубли.

Ранее агентство Bloomberg сообщило , что компания Shell, вероятно, не сможет рассчитывать на газ из России в текущем месяце, поскольку Великобритания, в отличие от стран Евросоюза, ввела санкции в отношении Газпромбанка.

Также сообщалось, что компания Shell объявила о намерении отказаться от участия во всех нефтегазовых проектах в России. В первую очередь она прекратит спотовые закупки нефти. В компании заявили, что откажутся от продления всех срочных контрактов с российской стороной и переориентируют цепочки поставок, чтобы «исключить российские объёмы». При этом в Shell признали, что на это могут потребоваться недели и допустили снижение производительности на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.