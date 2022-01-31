В Кремле заявили, что Путин не планирует двухсторонних встреч в Пекине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина во время посещения зимних Олимпийских игр в Пекине не запланировано двухсторонних встреч. По его словам, это связано с тем, что введены очень строгие меры из-за COVID-19. Есть ограничения, даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия, поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом, передаёт РИА Новости.

Ситуация тем более имеет тенденцию, в том числе там, на Олимпиаде, быть эпидемиологически напряжённой. Ещё раз повторяю, никаких двухсторонних встреч сейчас в планах нет, — заявил он, отвечая на вопрос о том, намерен ли президент провести встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

В Пекине за пять дней до начала Олимпийских игр выявлено наибольшее число заражений коронавирусом за 18 месяцев. Так, 30 января было зафиксировано 20 случаев COVID-19.

В связи со вспышкой заболеваемости власти Пекина объявили , что ряд районов города будет закрыт. Кроме того, на наличие инфекции будут проверены около двух миллионов человек.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй выразил надежду, что посещение Путиным Пекина во время проведения Олимпиады будет способствовать укреплению дружбы между странами. Также он подчеркнул, что китайская сторона готова оказать помощь российским атлетам.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.