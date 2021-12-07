В Кремле рассказали об ожиданиях от предстоящей встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом будет рабочим, от него не нужно ждать прорывов, сообщает ТАСС. По его словам, в преддверии переговоров Кремль фиксирует многочисленные вбросы в СМИ.

Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период, в который осуществляется эскалация напряжённости в Европе. Она зашкаливает, она экстраординарная. Конечно, это требует обсуждения на личном уровне, — сообщил Песков.

По его словам, Путин будет говорить с Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов. При этом он отметил, что российский президент готов выслушать озабоченности своего коллеги и дать соответствующие разъяснения.

Комментируя заявления о возможном введении новых антироссийских санкций, представитель Кремля сообщил об отсутствии косвенных подтверждений данной информации.

Я не стал бы на это реагировать, много сейчас всего публикуется правдивого и лживого. Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что во время переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут затронуты вопросы напряжённости вокруг Украины, продвижения НАТО к границам России и международных гарантий безопасности.

Переговоры лидеров начнутся в 18:00 мск 7 декабря. Прямого эфира не будет, однако будут показаны первые кадры встречи. Разговор пройдёт в закрытом режиме по защищённым каналам видеосвязи. В Кремле рассчитывают на то, что он будет продолжительным и обстоятельным.