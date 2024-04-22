В Кремле рассказали о шагах Москвы после новых санкций ЕС Песков: российские власти минимизируют последствия новых санкций ЕС

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Российские власти будут пытаться минимизировать последствия новых антироссийских санкций Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва продолжит двигаться по пути национальных интересов.

Будем смотреть, какие будут приниматься решения, будем в любом случае пытаться минимизировать последствия таких решений и делать так, как говорят наши национальные интересы, — сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза может войти запрет импорта сжиженного природного газа. По его словам, принятие нового пакета станет одним из «важных шагов».

До этого сообщалось, что Европейский союз активно работает над 14-м пакетом санкций в отношении России. Новые рестрикции затронут в первую очередь тех, кто занимается обходом уже введенных ограничений.

Министерство финансов США внесло в санкционный список проект «Арктик СПГ-2», где порядка 40% акций принадлежат иностранным компаниям, в том числе японским. После введения ограничений организация предупредила партнеров о форс-мажоре по участию. Позже стало известно, что НОВАТЭК рассматривает возможность сокращения линий сжижения на заводе «Арктик СПГ-2» до двух.