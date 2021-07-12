В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Эрдогана

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Террористическая группировка ИГ («Исламское государство», запрещено в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов автомобилей боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ). Подобные инциденты произошли в афганском городе Джелалабад 18 и 19 сентября. Об этом сообщает Independent.

Члены ИГ опубликовали соответствующее заявление в своём информационном агентстве. По данным Independent, в сообщении говорится о растущей угрозе талибам со стороны их давних оппонентов. Теракт в Джелалабаде произошёл в результате...