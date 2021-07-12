В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Эрдогана
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:53, 20 сентября 2021
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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В настоящее время ведётся подготовка к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудят множество тем: от двусторонних отношений до международных проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что Путин и Эрдоган затронут вопросы отношений двух стран и сирийскую проблематику.
Повестка дня — самая обширная, начиная с двусторонних отношений. Это очень многоплановые отношения, и президентам всегда есть о чём поговорить в этом контексте, — сказал Песков.
Ранее Эрдоган отправился в США на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН). Ожидается, что турецкий лидер встретится с президентом США Джо Байденом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. В понедельник, 20 сентября, Эрдоган примет участиев церемонии открытия 35-этажного Турецкого дома в Нью-Йорке. Турецкие СМИ считают поездку президента в США «критически важной».