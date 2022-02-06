В Кремле рассказали, при каком условии DW сможет работать в Москве

Журналисты Deutsche Welle (DW) смогут работать в Москве, если они приедут с журналистским пулом канцлера Германии Олафа Шольца 15 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что сама компания не сможет иметь корпункт и вещать в России, сообщает РИА Новости.

Безусловно, если в пуле будут представители DW, они смогут работать. Но компания больше не сможет иметь корпункт здесь и осуществлять вещание на территории РФ, — сообщил он.

3 февраля российский МИД принял санкции в отношении Deutsche Welle после того, как в ФРГ запретили вещание телеканала RT DE на немецком языке из-за отсутствия лицензии.

Москва прекратит вещание DW в России, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются. Также будет запущен процесс признания DW иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иноагента.

Правительство ФРГ осудило меры российских властей в отношении Deutsche Welle и выразило надежду, что ограничения будут сняты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва пойдёт Берлину навстречу в случае нормализации Германией ситуации с RT DE. Она уточнила, что сдача аккредитации не означает обязательный отъезд журналистов DW из РФ.