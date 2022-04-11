В Кремле рассказали, что обсудят на встрече Путин и Нехаммер

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неприемлемыми и незаконными» санкции, введённые против журналистов и владельцев российских СМИ. По его словам, подобные меры со стороны западных стран «непозволительны». Песков отметил, что ограничения «вряд ли повлияют на объективную редакционную линию» журналистов РФ, сообщает РИА Новости.

Как таковые санкции мы считаем неприемлемым и незаконными. Введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей или руководителя СМИ мы считаем абсолютно непозволительными. Мы это самым решительным образом осуждаем. Это выходит...