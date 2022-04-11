В Кремле рассказали, что обсудят на встрече Путин и Нехаммер
Песков: Путин и Нехаммер обсудят 11 апреля ситуацию на Украине и газ
Полина Шестак
Полина Шестак
12:40, 11 апреля 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, о чём может идти речь на переговорах австрийского канцлера Карла Нехаммера и президента РФ Владимира Путина 11 апреля. Он пояснил, что газовая тема, возможно, будет обсуждаться на встрече, передаёт ТАСС. Лидеры должны обсудить ситуацию на Украине.
Газовая тема, возможно, будет обсуждаться на переговорах Путина и Нехаммера, это весьма актуально для австрийской стороны, — сообщил Песков.
Визит Нехаммера в Москву стал первым с момента начала спецоперации на Украине. Переговоры пройдут за закрытыми дверями — согласованный регламент не предусматривает пресс-конференцию по итогам беседы. Путин и Нехаммер впервые проведут переговоры.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина с Нехаммером состоится 11 апреля.
Ранее канцлер Австрии провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.