В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Вучича

Президент России Владимир Путин на переговорах с сербским лидером Александром Вучичем обсудит ситуацию на Балканах, а также урегулирование обстановки в Косово. Также главы государств затронут некоторые вопросы двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Кремля. Встреча состоится 25 ноября в Сочи.

Планируется обсудить актуальные вопросы российско-сербского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ситуации на Балканах, включая перспективы косовского урегулирования, — говорится в сообщении.

Ранее Вучич выразил надежду на то, что в ходе предстоящей встречи Путиным удастся достичь понимания относительно цен на газ и договориться об увеличении объёма поставок для Белграда. В настоящее время РФ является практически единственным поставщиком природного газа в Сербию. В последние годы страна получала более 2 млрд кубометров российского газа через Украину и Венгрию.

Также Вучич признался, что многому учится у президента РФ. Лидер Сербии считает, что Путин является «силой России», который возвысил страну.