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В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Эрдогана

12:15, 28 сентября 2021
В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Эрдогана Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 29 сентября затронут темы Сирии, Ливии, Афганистана и Закавказья. Также главы государств обсудят некоторые вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Путин и Эрдоган обсудят взаимодействие двух стран в политической и торгово-экономической областях. Кроме того, главы государств обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.

Ранее стало известно, что Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи рассчитывает обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. По данным турецких СМИ, Анкара и Москва могут «прийти к важному решению» в двусторонних отношениях.

Также сообщалось, что основная цель визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи — это «выклянчить» себе преференции для создания буферной зоны между Турцией и отрядами Сирии. Такое мнение высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин. При этом глава сирийского МИД Фейсал Микдад призвал Турцию немедленно вывести войска из провинции Идлиб.

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