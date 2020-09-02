В Кремле прокомментировали заражение Берлускони коронавирусом

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, заразившийся коронавирусом, может рассчитывать на медпомощь из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уверен, что, если это потребуется, президент даст необходимые указания, — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что Берлускони сдал положительный тест на COVID-2019. Об этом заявил его лечащий врач Альберто Дзангрилло.
Отмечается, что депутат Европарламента Берлускони — давний друг президента РФ Владимира Путина. После отставки Берлускони с поста премьера Италии дружеские отношения у них сохранились.
Как писал NEWS.ru Берлускони отправил письмо президенту России Владимиру Путину с благодарностью за помощь в борьбе с пандемией COVID-19, оказанную Москвой Риму в борьбе с коронавирусом. С 22 по 25 марта в Италию прибыло несколько самолётов ВКС РФ с медицинской техникой и специалистами.
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