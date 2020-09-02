В Кремле прокомментировали заражение Берлускони коронавирусом

Власти Великобритании пообещали помощь в расследовании отравления Алексея Навального. Ранее правительство ФРГ со ссылкой на военную лабораторию сообщило, что на российского оппозиционера была совершена атака с помощью яда из группы «Новичок».

Я глубоко обеспокоен тем, что Алексей Навальный был отравлен «Новичком», нервно-паралитическим веществом, ранее использовавшимся со смертельным эффектом в Великобритании. Абсолютно неприемлемо, что это запрещённое химическое оружие снова применялось. Мы будем...