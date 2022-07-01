В Кремле прокомментировали возможное закрытие посольства в Болгарии Песков заявил, что вопрос о закрытии посольства РФ в Болгарии будет рассмотрен МИД России

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Вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИД, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что при необходимости о ситуации будут докладывать президенту.

Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту, — сказал Песков.

На днях премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов. По его словам, Болгария подозревает их в шпионаже, а их дипломатическая деятельность расценивается как прикрытие для работы на спецслужбы РФ. Заявление вызвало дипломатический скандал. Петков был вызван для объяснений в Народное собрание (парламент) Болгарии.

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова предупредила о возможности полного разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов.