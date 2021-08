В Кремле рассказали о перспективах признания «Талибана»

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские учёные выявили много общего в симптомах постковидного синдрома и синдрома хронической усталости. Специалисты изучили биологические основы этих состояний, пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что синдромом хронической усталости — сложным заболеванием центральной нервной системы — только в США страдают от одного до двух с половиной миллионов человек. В данной ситуации характерны такие симптомы,...