В Кремле рассказали о перспективах признания «Талибана»

Россия до сих пор не признала движение «Талибан» (запрещено в РФ), но де-факто талибы взяли под контроль большую часть Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией в Афганистане.

Взятие «Талибаном» под контроль большей части территории Афганистана является де-факто свершившимся процессом, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что РФ пока не выработала позицию по приёму мигрантов из Афганистана. Сейчас этот вопрос решается на уровне российских миграционных властей, а также по линии Министерства иностранных дел.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики «Талибана» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Ранее Песков заявил, что безопасность россиян в Афганистане остаётся безусловным приоритетом, для её обеспечения будет делаться всё необходимое. По его словам, Россия оценивает террористическую угрозу в Афганистане как высокую из-за находящихся на территории страны представителей движения «Исламское государство» (запрещено в России).