«Были позитивные сигналы»: Песков о переговорах Зеленского и Макрона
Песков заявил, что из переговоров Макрона и Зеленского можно извлечь позитивные сигналы
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:52, 09 февраля 2022
Эммануэль Макрон и Владимир ЗеленскийФото: president.gov.ua
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном не говорят о готовности немедленно заняться выполнением Минских соглашений, однако всё равно дают надежду на решение конфликта, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин пока не созванивался с французским лидером после вчерашних переговоров в Киеве, сообщает РИА Новости.
По тому, что было сказано на пресс-конференции. Там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений, что верно. Но с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева, — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также подтвердил, что 10 февраля состоится встреча политсоветников «нормандского формата». Песков отметил, что для России положительные результаты переговоров связаны только с реализацией Минских соглашений.
Ранее Макрон по итогам переговоров с Зеленским резюмировал, что украинский лидер подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По его словам, эти договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины, а Франция ставит своей целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.
В свою очередь Зеленский отметил, что переговоры с лидером Франции были содержательными и очень результативными. Он признался, что ценит усилия Макрона и позицию Парижа по достижению мира на Украине, мирный процесс был одним из ключевых вопросов на переговорах.