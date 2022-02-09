«Были позитивные сигналы»: Песков о переговорах Зеленского и Макрона

Заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном не говорят о готовности немедленно заняться выполнением Минских соглашений, однако всё равно дают надежду на решение конфликта, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин пока не созванивался с французским лидером после вчерашних переговоров в Киеве, сообщает РИА Новости.

По тому, что было сказано на пресс-конференции. Там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений, что верно. Но с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также подтвердил, что 10 февраля состоится встреча политсоветников «нормандского формата». Песков отметил, что для России положительные результаты переговоров связаны только с реализацией Минских соглашений.

Ранее Макрон по итогам переговоров с Зеленским резюмировал , что украинский лидер подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По его словам, эти договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины, а Франция ставит своей целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.