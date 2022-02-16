«До ремиссии далеко»: Кремль прокомментировал истерику Запада из-за Украины

До кульминации западной истерии вокруг ситуации на Украине ещё далеко, и ремиссия наступит не сразу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных СМИ о нападении России на Украину. Он добавил, что нужно набраться терпения и ждать, передаёт ТАСС.

Характер течения западной истерии показывает, что до кульминации ещё далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения, — заявил Песков.

Он отметил, что очень важно, чтобы представители западных СМИ, в данном случае британских, хотя бы по истечении суток каждый раз отмечали, что их предсказания не сбылись.

Ранее британский таблоид Mirror опубликовал материал, в котором было сказано, что нападение России на Украину состоится в ночь на 16 февраля. По мнению британских СМИ, первой удар по военной инфраструктуре Украины нанесёт авиация, а затем начнётся наземная операция с участием 200 тысяч военных.

Британское The Sun также заявило о возможной атаке России в ночь на среду. Оно ссылалось на источники в американской разведке.