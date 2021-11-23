В Кремле прокомментировали использование ракет Javelin в Донбассе

Кремль не располагает данными о том, использовались ли противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе, но их наличие в регионе является очевидным фактом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Ранее на Украине подтвердили применение в Донбассе ПТРК Javelin.

Мы не располагали информацией, где и как они были использованы, но то, что они там есть, — это очевидный факт, — сказал Песков.

Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин в Facebook подтвердил, что украинские военные применили противотанковый ракетный комплекс Javelin в Донбассе. Он добавил, что пока не имеет права разглaшать, где это произошло и при каких обстоятельствах.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрeлков пояснил, что Javelin является высокоточным и мощным оружием. Против нeго отдельно никаких средств не существует, необходимо действовать всеми cилами и средствами, которыми располагает российская aрмия.