В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем

Кремль считает инцидент с британским эсминцем Defender сознательной провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Мы считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву, — отметил представитель Кремля.

Несмотря на случившееся, Песков призвал не делать «концептуальных выводов» относительно дальнейших контактов с Великобританией. Также он прокомментировал слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, который заявил, что в случае если иностранные коллеги не понимают, что такое российские границы, страна «может бомбить». По мнению Пескова, нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ.

Ранее сообщалось, что 23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Сенатор Алексей Пушков убеждён, что действия экипажа эсминца являются провокацией, которая нужна для создания нового международного скандала и очередного приступа антироссийской истерии.

Между тем британские военные опровергли информацию о том, что в сторону корабля были произведены предупредительные выстрелы. Они исходят из того, что российские силы проводили учебные стрельбы в Чёрном море. Позднее журналист BBC Джонатан Бил заявил, что эсминец Defender намеренно зашёл в территориальные воды Крыма.