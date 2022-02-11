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В Кремле призвали с пониманием относиться к оговоркам западных политиков

12:48, 11 февраля 2022
В Кремле призвали с пониманием относиться к оговоркам западных политиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле призвали с пониманием относиться к тому, что западные политики путаются в российской и украинской географии. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, не признавшую Воронеж с Ростовом российскими городами. Его слова приводит РИА Новости.

Давайте оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идёт об оговорках...Но то, что действительно везущие действующие лица мировой дипломатии испытывают проблемы с прочтением очень короткого и предельно чёткого текста Минского комплекса мер — это очевидно. Отсюда такие оплошности и неточности, которые ведут к концептуальному непониманию происходящего со стороны наших оппонентов, — заявил Песков.

Он добавил, что от ошибок никто не застрахован и у президента России Владимира Путина тоже бывают оговорки.

Может быть не бывают по столь серьёзным вопросам, но у всех бывают, — резюмировал он.

Ошибка Трасс последовала после того, как глава МИД России Cергей Лавров заявил, что российские войска пребывают на территории своей страны и не нарушают никаких правил. Росcийский министр тогда задал вопрос, признаёт ли Трасс суверенитет России над Ростовской и Воронежской облаcтями и та ответила отрицательно.

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