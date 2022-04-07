В Кремле пообещали ответить на новые антироссийские санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые антироссийские санкции продолжением линии Запада на введение разного рода рестрикций против России. По его словам, которые приводит ТАСС, ответные меры не заставят себя ждать.

Россия будет отвечать обязательно и будет делать это так, как посчитает необходимым, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что США 7 апреля введут полные блокирующие cанкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий. Об этом заявил высокопоставленный представитель американcкой администрации, добавив, что новые ограничения нанесут ущерб возможноcтям Кремля использовать эти предприятия, от которых он зависит, для поддeржки и финансирования спецоперации на Украине.

Также стало известно, что новые антироссийские санкции затрагивают зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и главу правительства Михаила Мишустина. Отмечается, что санкции вводятся также против российской элиты и членов их семей. Кроме того, США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка.

До этого на сайте Белого дома был опубликован список из 19 россиян, а также 47 связанных с ними лиц, против которых власти США ввели санкции. В перечне оказались Дмитрий Песков, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.