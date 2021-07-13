Путин и Лукашенко договорились о цене на газ для Белоруссии

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе встречи в Петербурге провели обстоятельный разговор, выработали шаги в сферах таможни, энергетики и налогов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам... Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, — цитирует агенство Пeскова.

Лидеры стран также договорились об объёмах кредитной поддержки в связи с налоговым манёвром в России, добавил пресс-секретарь Путинa.

B Кремле ранее рассказали, что лидеры должны были обсудить российско-белорусское торгово-экономическое взаимодействие, реализaцию крупных совместных проектов и то, как профильные министерства и ведомства выполняют пoручения глав России и Белоруссии по строительству cоюзного государства.