В Кремле ответили на заявление о помощи в задержании россиян в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с публикацией о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) к операции спецслужб Украины против россиян в Минске, заявил, что такие следы есть. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что ранее в Москве отмечали, что в этой операции могут быть замешаны зарубежные спецслужбы.

В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны, — сказал Песков.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что специалисты ЦРУ США помогали спецслужбам Украины в операции 2020 года с попыткой заманить в Киев через Белоруссию 33 россиян. Позднее причастность США к операции опроверг «высокопоставленный американский чиновник».

Представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, оказавшихся под Минском, раскрыл детали её провала. По его словам, российских наёмников пытались выманить, задержать и предъявить обвинения за преступления. Операцию придумали в Главном управлении разведки Минобороны, а поддержали на самом высоком уровне в стране.