В Кремле ответили на заявление о помощи в задержании россиян в Минске
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:44, 08 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с публикацией о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) к операции спецслужб Украины против россиян в Минске, заявил, что такие следы есть. Его слова приводит РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что ранее в Москве отмечали, что в этой операции могут быть замешаны зарубежные спецслужбы.
В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны, — сказал Песков.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что специалисты ЦРУ США помогали спецслужбам Украины в операции 2020 года с попыткой заманить в Киев через Белоруссию 33 россиян. Позднее причастность США к операции опроверг «высокопоставленный американский чиновник».
Представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, оказавшихся под Минском, раскрыл детали её провала. По его словам, российских наёмников пытались выманить, задержать и предъявить обвинения за преступления. Операцию придумали в Главном управлении разведки Минобороны, а поддержали на самом высоком уровне в стране.