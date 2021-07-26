В Кремле ответили на протест Японии из-за визита Мишустина на Курилы

Премьер-министр России Михаил Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протест Японии из-за визита главы правительства РФ на Курильские острова. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что российская позиция по вопросу Курил неоднократно доводилась до японских коллег. Сотрудничество двух стран по этой теме будет продолжено.

Он (Михаил Мишустин. — NEWS.ru) посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнёрами, предстоит много работать, — подытожил Песков.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точку в территориальном споре России и Японии может поставить мирный договор.