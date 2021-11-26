Песков: у России не было планов участвовать в госперевороте на Украине

Россия никогда не вынашивала планов участвовать в государственном перевороте на Украине, о подготовке которого заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что Москва «никогда не занимается такими делами».

У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами, — сказал представитель Кремля.

Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о планирующемся 1 декабря государственном перевороте. По его словам, к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Глава государства добавил, что на госпереворот планировалось выделить миллиарды долларов.

Несмотря на полученные сведения, сам украинский лидер отметил, что не верит в госпереворот и в то, что Ахметов будет в этом участвовать. По мнению Зеленского, окружение предпринимателя втягивает его в войну с президентом и государством.

Президент Украины также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак будет в ближайшее время контактировать с российской стороной в формате телефонного разговора. Он также отметил, что СМИ ведут кампанию «по запугиванию» граждан, публикуя материалы о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины. При этом саму вероятность войны с Москвой украинский лидер не исключил.