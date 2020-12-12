В Кремле отвергли обвинения в атаке российских хакеров на Минфин США

https://static.news.ru/photo/fead4352-3df7-11eb-b6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о хакерских атаках на Министерство финансов США, заявил, что Москва в этом участия не принимала.

Ранее агентство Reuters сообщило, что группа киберпреступников, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к внутренним сетям Минфина Соединённых Штатов и Национального управления по телекоммуникациямии информации. Источники агентства утверждают, что масштаб взлома был очень серьёзен. Атаку якобы обсуждали в Совете национальной безопасности США. Washington Post обвинила в причастности к инциденту российских хакеров.

Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. И в очередной раз хочу напомнить, что именно президент [РФ Владимир] Путин предложил американской стороне согласовать и заключить соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности и информационной безопасности. <...> Эта инициатива Путина не получила отклик в США, — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь добавил, что даже если какие-то атаки и имели место, то Вашингтону не стоит обвинять Москву в причастности к ним без доказательств.

Как передавал NEWS.ru, Песков заявил, что закрытие консульств США во Владивостоке и Екатеринбурге не отразится на российско-американских отношениях. Представитель Кремля отметил, что эти отношения находятся не в лучшем состоянии, а прекращение работы дипмиссий вряд ли сможет ухудшить их ещё значительнее.



