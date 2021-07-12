В Кремле отреагировали на желание Польши разместить ядерное оружие

Настрой правительства Польши в последнее время вызывает обеспокоенность, он является антироссийским и воинственным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Польши разместить ядерное оружие США, пишет РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что такое стремление может привести к росту напряженности.

В целом, линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте, — сказал Песков

Ранее польский вице-премьер, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США, если Вашингтон об этом попросит. Он также предложил создать на территории Польши новый командный центр НАТО.

Также, накануне Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех партийных членов «Единой России». Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции в Варшаве. На конец 2021 года в этой российской партии состояли более 2,3 млн человек.