В Кремле опровергли данные о скорой встрече Путина и Байдена

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Новоназначенным командующим миротворческими силами в Карабахе стал генерал-майор Михаил Кособоков, сообщает Министерство обороны Армении. Он заменил на должности Рустама Мурадова, который недавно завершил свою миссию в регионе.

Глава армянского оборонного ведомства Аршак Карапетян провёл встречу с Кособоковым, а также с командующим 102-й российской военной базой в Гюмри полковником Дмитрием Овчаровым. На заседании присутствовал атташе по вопросам обороны...