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В Кремле опровергли данные о скорой встрече Путина и Байдена

12:29, 09 сентября 2021
В Кремле опровергли данные о скорой встрече Путина и Байдена Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российско-американские контакты ведутся на разном уровне, но пока нет конкретных планов по проведению встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в октябре. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита лидеров.

В настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет, — сказал представитель Кремля.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о возможной предстоящей встрече Путина и Байдена. Согласно данным, полученным от «дипломатических кругов США», саммит двух лидеров государств может пройти в октябре. Издание пишет, что Путин и Байден могут обсудить уже ставшие традиционными вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и кибербезопасности. Также планируется, что лидеры России и США затронут ситуацию на юго-востоке Украины и Ближнем Востоке, проанализируют обстановку в Афганистане и Центральной Азии.

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