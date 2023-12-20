В Кремле отреагировали на принятие резолюции РФ против героизации нацизма Песков назвал хорошей новостью принятие в ООН резолюции РФ против нацизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Принятие Генеральной ассамблеей (ГА) ООН резолюции России по борьбе с героизацией нацизма является хорошей новостью, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. За документ проголосовали 118 стран, 49 выступили против.

Это очень хорошая новость, и мы приветствуем тех, кто присоединился к этому, — сказал он.

Документ был одобрен 19 декабря. Среди тех, кто не поддержал инициативу России, выступили, в том числе Канада, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили Алжир, Боливия, Бразилия, Китай и Куба. Воздержались 14 государств.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к премьер-министрам стран — членов СНГ заявил, что Россия будет бороться с попытками фальсификации истории и героизации нацизма вместе со странами Содружества Независимых Государств. По словам российского лидера, в этой работе важная роль отводится движению поисковиков и знаковым акциям в память о героях ВОВ.

Также президент прокомментировал случай, когда во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву в парламент был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее оказалось, что он служил в 14-й пехотной дивизии СС «Галичина». Путин заявил, что чествование нациста в канадском парламенте — это признак «перевернутости сознания». Люди, которые допустили его на заседание, не только неонацисты, но и придурки.